Ердоган висунув ще одну вимогу для схвалення вступу Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав перед вильотом на саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляє Daily Sabah.

"Спочатку давайте відкриємо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції так само, як ми це зробили для Фінляндії", – зазначив Ердоган.

Він додав, що членство Швеції в НАТО залежить від виконання зазначених у тристоронній угоді вимог.

Туреччина має найдовший переговорний процес щодо вступу в ЄС. У 1964 році країна підписала угоду про асоціацію з попередником ЄС, Європейським економічним співтовариством (ЄЕС), що зазвичай розглядається як перший крок до набуття статусу кандидата. Подавши офіційну заявку на вступ до ЄС у 1987 році, Туреччині довелося чекати до 1999 року, щоб отримати статус кандидата на вступ. На початок переговорів про членство Туреччині довелося чекати ще шість років – до 2005 року – що є надзвичайно довгим процесом у порівнянні з іншими кандидатами. З 2016 року переговори про вступ зупинилися.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. В ході розмови Байден "висловив своє бажання якнайшвидше бачити Швецію в НАТО".

Раніше повідомлялося, що Байден і Ердоган можуть зустрітися під час саміту НАТО в Литві наступного тижня в той час, як Анкара блокує членство Швеції в Альянсі.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказував на те, що для вступу Швеції в НАТО ще треба усунути "прогалини" у переговорах з Туреччиною.

Перед цим генсек НАТО заявив, що провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції грають на руку лише тим, хто не хоче вступу скандинавської країни в НАТО і прагне розколу Альянсу.