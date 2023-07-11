Беспорядки во Франции: страховщики оценивают ущерб в минимум 650 млн евро

Ассоциация страховых компаний Франции повысила ориентировочные оценки убытков в результате беспорядков до 650 млн евро, и эта цифра еще может вырасти.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Цифра выросла более чем вдвое после первых оценок. Речь идет о 11 300 заявок относительно пострадавшего имущества в собственности частных лиц, бизнеса или общин.

Убытки, нанесенные имуществу предпринимателей, составляют 55% от всей суммы, общин – 35%.

Министр экономики Брюно Ле Мэр ранее обратился к страховым компаниям и банкам с призывом продлить крайние сроки подачи заявок и пойти навстречу клиентам, пострадавшим от последних событий.

Напомним, в начале июля по Франции прокатилась волна беспорядков, движущей силой которых была молодежь из пригородов. Поводом стала смерть парня, которого застрелили полицейские во время дорожной проверки.

Власти опасаются новой вспышки беспорядков ко Дню взятия Бастилии 14 июля и готовят масштабные меры безопасности.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.