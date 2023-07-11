Саміт НАТО засудив ядерну риторику РФ, попередив про наслідки

Лідери НАТО на саміті засудили ядерну риторику Росії і застерегли, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Про це йдеться у комюніке саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди.

Лідери відзначили, що Росія модернізує свої ядерні сили, включаючи великі запаси озброєнь далекої дії, і розширює свої новітні і проривні системи доставки подвійного призначення.

"Неприйнятно, що Росія використовує такі системи подвійного призначення для нападу на цивільне населення і критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні" – йдеться у комюніке.

Лідери засудили оголошений Росією намір розмістити ядерну зброю і системи, здатні нести ядерну зброю, на території Білорусі. За їх словами, це ще раз демонструє, як неодноразові дії Росії підривають стратегічну стабільність і загальну безпеку в євроатлантичному регіоні.

"Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії", – йдеться у комюніке.

" Дії Росії демонструють позицію стратегічного залякування і підкреслюють постійну необхідність для НАТО стежити за усіма цими подіями і адаптувати свою позицію в разі потреби", – наголосили лідери.

Зазначається, що члени Альянсу продовжуватимуть тісно співпрацювати задля протидії загрозам і викликам з боку Росії.

Лідери наголосили, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО відмовитися від своїх обмежень щодо створення постійних оборонних баз поблизу російських кордонів.

"Оскільки Росія робить активні кроки з розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі, а у нас є всі докази того, що це відбувається, ми повинні нарешті оголосити основоположний акт НАТО-Росія мертвим", – пояснив Науседа.