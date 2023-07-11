Саммит НАТО осудил ядерную риторику РФ, предупредил о последствиях

Лидеры НАТО на саммите осудили ядерную риторику России и предостерегли, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Лидеры отметили, что Россия модернизирует свои ядерные силы, в частности большие запасы вооружений дальнего действия, и расширяет свои новейшие и прорывные системы доставки двойного назначения.

"Неприемлемо, что Россия использует такие системы двойного назначения для нападения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине", – говорится в коммюнике.

Лидеры осудили объявленное Россией намерение разместить ядерное оружие и системы, способные нести ядерное оружие, на территории Беларуси. По их словам, это еще раз демонстрирует, как неоднократные действия России подрывают стратегическую стабильность и общую безопасность в евроатлантическом регионе.

"Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России. Действия России демонстрируют позицию стратегического запугивания и подчеркивают постоянную необходимость для НАТО следить за всеми этими событиями и адаптировать свою позицию в случае необходимости", – отметили лидеры.

Отмечается, что члены Альянса будут продолжать тесно сотрудничать для противодействия угрозам и вызовам со стороны России.

Лидеры подчеркнули, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от своих ограничений по созданию постоянных оборонительных баз вблизи российских границ.

"Поскольку Россия предпринимает активные шаги по развертыванию тактического ядерного оружия в Беларуси, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны наконец объявить основополагающий акт НАТО-Россия мертвым", – пояснил Науседа.