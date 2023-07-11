Президент Чехії: Після рішення у Вільнюсі шлях України в НАТО буде коротшим

Президент Чехії Петр Павел назвав успішним рішення Вільнюського саміту про майбутнє членство України і заявив, що тепер шлях Києва до НАТО скоротився.

Про це Павел написав у вівторок у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Чеський президент вважає рішення саміту Альянсу у вівторок "успіхом".

"Ми знаємо шлях. Одностайна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО – це успіх. Завдяки сьогоднішній домовленості її шлях до членства буде коротшим", – зазначив Павел.

1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today's agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023

Він додав, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським завтра у новому форматі Ради Україна-НАТО, де він "вперше засідатиме як рівний серед рівних".

Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу.

Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання.

Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.