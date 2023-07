Президент Чехії: Після рішення у Вільнюсі шлях України в НАТО буде коротшим

Президент Чехії Петр Павел назвав успішним рішення Вільнюського саміту про майбутнє членство України і заявив, що тепер шлях Києва до НАТО скоротився.

Про це Павел написав у вівторок у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Чеський президент вважає рішення саміту Альянсу у вівторок "успіхом".

"Ми знаємо шлях. Одностайна згода 31 країни щодо майбутнього України в НАТО – це успіх. Завдяки сьогоднішній домовленості її шлях до членства буде коротшим", – зазначив Павел.

1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today's agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh