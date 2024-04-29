Єврокомісія продає частину своїх приміщень у Брюсселі за майже 1 млрд євро
Європейська комісія 29 квітня уклала угоду з бельгійським суверенним фондом SFPIM про продаж 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя за 900 мільйонів євро.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.
У межах угоди SFPIM модернізує офісні приміщення відповідно до погодженого з владою Брюсселя плану озеленення міста. Частину будівель у майбутньому планують перетворити на житло.
Продаж приміщень, які належать Єврокомісії у Брюсселі й розташовані у так званому Європейському кварталі, має на меті "модернізувати й озеленити" її офіси та зменшити вуглецевий слід.
"Ця операція дозволить перетворити Європейський квартал на сучасний, привабливий і зелений район, де офісні будівлі гармонійно співіснуватимуть з житловими будинками, роздрібною торгівлею та дозвіллям", - кажуть у Єврокомісії.
Брюссель своєю чергою зацікавлений у тому, аби залишатись місцем розташування ключових інституцій Євросоюзу.
Нагадаємо, минулого року Європарламент вирішив орендувати у Страсбурзі ще одну будівлю для своїх потреб, попри критику частини депутатів, що це зайві витрати.