Єврокомісія продає частину своїх приміщень у Брюсселі за майже 1 млрд євро

Європейська комісія 29 квітня уклала угоду з бельгійським суверенним фондом SFPIM про продаж 23 офісних будівель у так званому Європейському кварталі Брюсселя за 900 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

У межах угоди SFPIM модернізує офісні приміщення відповідно до погодженого з владою Брюсселя плану озеленення міста. Частину будівель у майбутньому планують перетворити на житло.

Продаж приміщень, які належать Єврокомісії у Брюсселі й розташовані у так званому Європейському кварталі, має на меті "модернізувати й озеленити" її офіси та зменшити вуглецевий слід.

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"Ця операція дозволить перетворити Європейський квартал на сучасний, привабливий і зелений район, де офісні будівлі гармонійно співіснуватимуть з житловими будинками, роздрібною торгівлею та дозвіллям", - кажуть у Єврокомісії.

Брюссель своєю чергою зацікавлений у тому, аби залишатись місцем розташування ключових інституцій Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого року Європарламент вирішив орендувати у Страсбурзі ще одну будівлю для своїх потреб, попри критику частини депутатів, що це зайві витрати.