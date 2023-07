Президент Чехии: После решения в Вильнюсе путь Украины в НАТО будет короче

Президент Чехии Петр Павел назвал успешным решение Вильнюсского саммита о будущем членстве Украины и заявил, что теперь путь Киева в НАТО сократился.

Об этом Павел написал во вторник в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Чешский президент считает решение саммита Альянса во вторник "успехом".

"Мы знаем путь. Единодушное согласие 31 страны относительно будущего Украины в НАТО – это успех. Благодаря сегодняшней договоренности ее путь к членству будет короче", – отметил Павел.

1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today's agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh