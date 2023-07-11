Президент Чехии: После решения в Вильнюсе путь Украины в НАТО будет короче

Президент Чехии Петр Павел назвал успешным решение Вильнюсского саммита о будущем членстве Украины и заявил, что теперь путь Киева в НАТО сократился.

Об этом Павел написал во вторник в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Чешский президент считает решение саммита Альянса во вторник "успехом".

"Мы знаем путь. Единодушное согласие 31 страны относительно будущего Украины в НАТО – это успех. Благодаря сегодняшней договоренности ее путь к членству будет короче", – отметил Павел.

1/2 We know the way. The unanimous agreement of 31 countries on the future of Ukraine in @NATO is a success. Thanks to today's agreement, its path to membership will be shorter. pic.twitter.com/ppKUKZEVkh — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 11, 2023

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра в новом формате Совета Украина-НАТО, где он "впервые будет заседать как равный среди равных".

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс.

В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке.

Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.