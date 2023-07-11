Європарламент засудив створення в Польщі комісії з "розслідування впливу РФ"

Європейський парламент на пленарному засіданні у вівторок ухвалив резолюцію з критикою останніх дій польської влади у сфері верховенства права, зокрема стосовно виборчої реформи й комісії з "розслідування впливу РФ".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція Європарламенту, ухвалена більшістю у 472 голоси, підсумовує останні події в країні, які, на думку євродепутатів, "вказують на подальший відступ від європейських цінностей".

Серед іншого, європарламентарів непокоять поправки до виборчого кодексу Польщі, ухвалені напередодні майбутніх парламентських виборів восени 2023 року, а також виборів до Європарламенту у червні 2024 року.

На їхню думку, поправки можуть дискримінувати тих поляків, хто голосує з-за кордону, а палата Верховного суду Польщі, яка займається виборчими спорами, "не може вважатися незалежним і неупередженим трибуналом".

Звернули увагу в Європарламенті й на створення комісії з "вивчення втручання Росії у внутрішню безпеку Польщі" з 2007 по 2022 роки. Цей крок, на думку критиків, спрямований проти опозиційних діячів, зокрема колишнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"Якщо закон залишиться чинним, Єврокомісія повинна якнайшвидше розпочати прискорену процедуру розгляду порушень і звернутися до Суду ЄС для вжиття тимчасових заходів", – стверджують депутати Європарламенту.

Ще у червні колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з законом про створення комісії з розслідування російського впливу.

Минулого тижня, нагадаємо, Європейська комісія опублікувала четвертий щорічний звіт щодо верховенства права, в якому розкритикувала Польщу та Угорщину за недоліки демократії, до яких доклалась політика їхніх чинних урядів.