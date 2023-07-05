ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині

Європейська комісія в середу опублікувала четвертий щорічний звіт щодо верховенства права, в якому розкритикувала Польщу та Угорщину за недоліки демократії, до яких доклалась політика їхніх чинних урядів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації AP.

У звіті Єврокомісії відзначається незначне покращення ситуації в Польщі та Угорщині, але підкреслюються й недоліки.

Польща згадується зокрема у зв'язку з судовою реформою – насамперед незалежністю суддів і процедурою призначення кількох суддів Верховного суду. Крім того, Єврокомісія розкритикувала Варшаву за тривалі розслідування щодо суддів, пов'язані з їхніми судовими рішеннями.

Нещодавно ухвалений закон про розслідування впливу Росії, на думку Єврокомісії, викликає "серйозні побоювання в тому, що може бути використаний, аби вплинути на можливість окремих осіб обиратись на державні посади".

Із-поміж дванадцяти рекомендацій, які минулого року виконавчий орган ЄС надав Польщі, в половині – починаючи від незалежності судової влади й закінчуючи свободою ЗМІ та антикорупційними заходами – не було досягнуто "жодного прогресу".

Менш критично у звіті згадується Угорщина, в якій Єврокомісія відзначила деякі законодавчі реформи, але вказала на проблему з корупцією та проблему незалежної роботи журналістів – там "не відбулося жодних зрушень".

У четвертому щорічному звіті ЄС про верховенство права в 27 країнах-членах відзначається прогрес у виконанні близько двох третин рекомендацій, але зазначається, що в деяких державах-членах залишаються системні проблеми, що викликають занепокоєння.

Нещодавно Польща та Угорщина висловились проти ухвалення нового пакту про міграцію Європейського Союзу, обурившись тим, що угоду підтримали кваліфікованою більшістю (щонайменше 15 держав-членів, які представляють 65% населення ЄС), а не одностайно, що дозволило би використовувати право вето.