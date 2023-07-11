Европарламент осудил создание в Польше комиссии по "расследованию влияния РФ"

Европейский парламент на пленарном заседании во вторник принял резолюцию с критикой последних действий польских властей в сфере верховенства права, в частности относительно избирательной реформы и комиссии по "расследованию влияния РФ".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция Европарламента, принятая большинством в 472 голоса, подытоживает последние события в стране, которые, по мнению евродепутатов, "указывают на дальнейшее отступление от европейских ценностей".

Среди прочего, европарламентариев беспокоят поправки в избирательный кодекс Польши, принятые накануне предстоящих парламентских выборов осенью 2023 года, а также выборов в Европарламент в июне 2024 года.

По их мнению, поправки могут дискриминировать тех поляков, кто голосует из-за рубежа, а палата Верховного суда Польши, которая занимается избирательными спорами, "не может считаться независимым и беспристрастным трибуналом".

Обратили внимание в Европарламенте и на создание комиссии по "изучению вмешательства России во внутреннюю безопасность Польши" с 2007 по 2022 годы. Этот шаг, по мнению критиков, направлен против оппозиционных деятелей, в частности бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Если закон останется в силе, Еврокомиссия должна как можно быстрее начать ускоренную процедуру рассмотрения нарушений и обратиться в Суд ЕС для принятия временных мер", – утверждают депутаты Европарламента.

Еще в июне коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с законом о создании комиссии по расследованию российского влияния.

На прошлой неделе, напомним, Европейская комиссия опубликовала четвертый ежегодный отчет по верховенству права, в котором раскритиковала Польшу и Венгрию за недостатки демократии, к которым приложилась политика их действующих правительств.