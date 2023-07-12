В администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание New York Times со ссылкой на двух американских и одного европейского чиновников.

Отмечается, что Соединенные Штаты все еще колеблются, посылать ли Украине любое количество ATACMS из своих ограниченных запасов, даже несмотря на то, что Белый дом признает, что во время контрнаступления против России Киев испытывает острую нехватку других видов вооружений.

Как говорится в материале издания, американские чиновники из сферы обороны предупреждают, что их арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты задействованы в других военных планах Пентагона, в том числе на Корейском полуострове, поэтому передача их Украине может поставить под угрозу готовность применить ракеты в других горячих точках.

Вскоре после того, как Украина начала контрнаступление, республиканцы в Палате представителей официально призвали администрацию Байдена "немедленно" отправить ATACMS в Украину, отметив, что другие союзники уже предоставили свои собственные дальнобойные ракеты.

Уточняется, что заявление Франции о поставках своих дальнобойных ракет Киеву может либо усилить кампанию давления на Белый дом, либо, наоборот, ослабить ее теперь, когда Украина получает ракеты дальнего радиуса действия от других стран.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь шла о ракетах SCALP "воздух-земля" – те же самые, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.