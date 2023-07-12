Прем’єр Латвії про членство України в НАТО: машина рухається, і Путін це розуміє

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш позитивно оцінив рішення саміту НАТО щодо України.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі.

"Членство у НАТО – це процес. НАТО – це військовий блок, але також і політичний блок. Політика часто розчаровує, і може видаватися, що все рухається надто повільно", – зазначив Каріньш.

За його словами, НАТО має свої процедури, які мають сенс.

"Моя країна приєднувалась до НАТО, виконуючи необхідні реформи. Такі ж правила діють для всіх", – сказав він.

"Але машина рухається, і Путін розуміє це дуже добре", – додав прем’єр Латвії.

Але, за його словами, важлива також довіра.

"Зеленський прибуде сьогодні на Раду Україна-НАТО, і на мою думку, довіра тільки зростатиме. Процес рухається вперед, і я переконаний, що все відбувається дуже добре", – наголосив Каріньш.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що розуміє розчарування української сторони рішеннями Вільнюського саміту НАТО, але підкреслила, що до цієї теми в Альянсі ставляться "дуже серйозно".

Про результати саміту для України дивіться у новому відеоблозі "ЄвроПравди".