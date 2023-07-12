Премьер Латвии о членстве Украины в НАТО: машина движется, и Путин это понимает

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш положительно оценил решение саммита НАТО по Украине.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

"Членство в НАТО – это процесс. НАТО – это военный блок, но этот также и политический блок. Политика часто разочаровывает, и может казаться, что все движется слишком медленно", – отметил Кариньш.

По его словам, в НАТО есть свои процедуры, которые имеют смысл.

"Моя страна присоединялась к НАТО, выполняя необходимые реформы. Такие же правила действуют для всех", – сказал он.

"Но машина движется, и Путин понимает это очень хорошо", – добавил премьер Латвии.

Но, по его словам, важно также доверие.

"Зеленский прибудет сегодня на Совет Украина-НАТО, и по моему мнению, доверие будет только расти. Процесс движется вперед, и я убежден, что все происходит очень хорошо", – подчеркнул Кариньш.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что понимает разочарование украинской стороны решениями Вильнюсского саммита НАТО, но подчеркнула, что к этой теме в Альянсе относятся "очень серьезно".

О результатах саммита для Украины смотрите в новом видеоблоге "ЕвроПравды".