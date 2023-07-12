Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини непевність у запрошенні України до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у Вільнюсі зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок підсумки саміту НАТО для Європи.

Про це, пише "Європейська правда", розповів очільник зовнішньополітичного відомства України в Twitter.

За словами Кулеби, він звернув її увагу на відсутність певності в запрошенні України до НАТО за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.

In Vilnius, @ABaerbock and I discussed the summit’s outcomes for Europe. I welcomed increased practical assistance, removing MAP, and NATO-Ukraine Council as a tool of integration. I also noted the lack of certainty on the invitation. We keep working with allies to fill this gap. pic.twitter.com/49FpqRBpQv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 12, 2023

"Ми продовжуємо працювати з союзниками, щоб заповнити цю прогалину", – зазначив глава МЗС України.

Водночас, вказав міністр, він також привітав посилення практичної допомоги Україні, скасування ПДЧ і утворення Ради Україна-НАТО як "інструмент інтеграції".

Раніше Кулеба висловив розчарування рішенням саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі щодо членства України, в якому не було бажаного для Києва запрошення.

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства. Перше – це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин, другий – утворення нової Ради Україна-НАТО, яка стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, третє - підтвердження, що Україна стане членом НАТО та згода вилучити вимогу про План дій щодо членства.

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.