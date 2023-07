Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини непевність у запрошенні України до НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у Вільнюсі зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок підсумки саміту НАТО для Європи.

Про це, пише "Європейська правда", розповів очільник зовнішньополітичного відомства України в Twitter.

За словами Кулеби, він звернув її увагу на відсутність певності в запрошенні України до НАТО за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.

In Vilnius, @ABaerbock and I discussed the summit’s outcomes for Europe. I welcomed increased practical assistance, removing MAP, and NATO-Ukraine Council as a tool of integration. I also noted the lack of certainty on the invitation. We keep working with allies to fill this gap. pic.twitter.com/49FpqRBpQv