Кулеба обсудил с главой МИД Германии неуверенность в приглашении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в Вильнюсе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок итоги саммита НАТО для Европы.

Об этом, пишет "Европейская правда", рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины в Twitter.

По словам Кулебы, он обратил ее внимание на отсутствие уверенности в приглашении Украины в НАТО по итогам саммита Альянса в Вильнюсе.

In Vilnius, @ABaerbock and I discussed the summit’s outcomes for Europe. I welcomed increased practical assistance, removing MAP, and NATO-Ukraine Council as a tool of integration. I also noted the lack of certainty on the invitation. We keep working with allies to fill this gap. pic.twitter.com/49FpqRBpQv