Кулеба обсудил с главой МИД Германии неуверенность в приглашении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил в Вильнюсе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок итоги саммита НАТО для Европы.

Об этом, пишет "Европейская правда", рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины в Twitter.

По словам Кулебы, он обратил ее внимание на отсутствие уверенности в приглашении Украины в НАТО по итогам саммита Альянса в Вильнюсе.

In Vilnius, @ABaerbock and I discussed the summit’s outcomes for Europe. I welcomed increased practical assistance, removing MAP, and NATO-Ukraine Council as a tool of integration. I also noted the lack of certainty on the invitation. We keep working with allies to fill this gap. pic.twitter.com/49FpqRBpQv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 12, 2023

"Мы продолжаем работать с союзниками, чтобы заполнить этот пробел", – отметил глава МИД Украины.

В то же время, указал министр, он также приветствовал усиление практической помощи Украине, отмену ПДЧ и образование Совета Украина-НАТО как "инструмент интеграции".

Ранее Кулеба выразил разочарование решением саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе относительно членства Украины, в котором не было желаемого для Киева приглашения.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству. Первое – это новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая сделает возможным переход с советских к натовским стандартам тренировки и доктрин, второе – создание нового Совета Украина-НАТО, который станет форумом для консультаций и принятия решений, третье – подтверждение, что Украина станет членом НАТО и согласие изъять требование о Плане действий по членству.

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм их оценивания. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.