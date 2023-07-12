Зеленський пояснив, якими бачить умови вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

"Я розумію – що тоді, коли буде безпечно на нашій землі", – заявив він.

Як відомо, досі представники держав-членів Альянсу висловлювали інше бачення і говорили, наполягаючи також на вимогах щодо реформ. Німеччина також заявляє про потребу виконання зобов’язань попри незадоволення Зеленського.

Коментуючи відмінність у ставленні, Зеленський заявив, що Україна та держави НАТО по-різному бачать реальність.

"Ми на війні, і партнери хочуть нам допомогти і допомагають. Але у нас різне ставлення – партнери допомагають нам жити, а ми на війні, і нам треба вижити", – пояснив він.

Зеленський також висловив шкоду через те, що Альянс не надав Україні офіційне запрошення до членства. "Я розумію, що це технічний сигнал. Але для мене це був дуже важливий момент. Я порівнюю це з кандидатством у Європейському Союзі. Це так само був сигнал. Кандидатство не є членством, але кандидатство засвідчило вибір", – заявив президент.

Раніше, як повідомляла ЄвроПравда, Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України і замість критики почав його підтримувати.

Читайте також: Чому саміт НАТО у Вільнюсі став провалом та що варто робити Україні.