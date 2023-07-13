У Латвії відновили строкову службу в армії: у межах першого призову на початку липня служити почали 254 новобранці.

Про це розповів керівник Центру рекрутування та добору Національних збройних сил Латвії (НВС/NBS) Ріхард Розенбаумс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Вже відкрито прийом заяв на новий призов з 1 січня 2024 року. Тоді планують призвати 120 осіб.

Перший призов відбувся 1 липня цього року на добровільній основі, а з 2024 року служба стане обов'язковою.

У Латвії з 2007 року була тільки професійна армія. Але навесні цього року парламент ухвалив повернення строкової служби.

В армії призовники проводитимуть 11 місяців і отримуватимуть платню в 600 євро.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що за 2022 рік до армії Польщі вступили 13 742 солдати, що стало рекордним числом з моменту скасування обов’язкової військової служби у 2008 році.