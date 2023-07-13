В Латвии возобновили срочную службу в армии: в рамках первого призыва в начале июля служить начали 254 новобранца.

Об этом рассказал руководитель Центра рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил (НВС/NBS) Рихард Розенбаумс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Уже открыт прием заявлений на повторный призыв с 1 января 2024 года. Планируют призвать 120 человек.

Первый призыв состоялся 1 июля этого года на добровольной основе, а с 2024 года служба станет обязательной.

В Латвии с 2007 года была только профессиональная армия. Но весной этого года парламент принял возвращение срочной службы.

В армии призывники будут проводить 11 месяцев и получать плату в 600 евро.

Напомним, в январе сообщалось, что за 2022 год в армию Польши вступили 13 742 солдата, что стало рекордным числом с момента отмены обязательной военной повинности в 2008 году.