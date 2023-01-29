Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У 2022 році до армії Польщі вступила рекордна кількість людей після скасування призову

Неділя, 29 січня 2023, 11:10

До польської армії за минулий рік вступили 13 742 солдати, що стало рекордним числом з моменту скасування обов’язкової військової служби у 2008 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в суботу заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

У Польщі агітують вступати на добровольчу строкову військову службу

"Минулого року до польської армії вступила рекордна кількість солдатів. Я маю на увазі професійних військовослужбовців – 13 742 солдатів. Це стало рекордом з моменту скасування обов'язкової військової служби", – сказав він у Любліні на церемонії складання присяги бійцями Війська територіальної оборони.

"Це лише перший етап, адже цього, 2023 року, наша кампанія "Стань солдатом Республіки Польща" лише набиратиме обертів. Як результат, більше добровольців вже записалися на добровільну строкову військову службу", – додав польський міністр.

За словами Блащака, наразі збройні сили Польщі налічують 164 тисячі військових, ще 36 тисяч є бійцями Війська тероборони.

У Польщі поменшало прибічників повернення призову на строкову військову службу

"Наша мета – щоб польська армія налічувала щонайменше 300 тисяч солдатів, зокрема 50 тисяч солдатів ВТО і 250 тисяч професійних солдатів", – зазначив він.

Як відомо, на тлі повномасштабної війни в Україні в Польщі почали робити кроки для зміцнення обороноздатності.

Навесні 2022 року було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

Крім того, Польща планує подвоїти витрати на оборону – спершу з нинішніх 2,4% валового внутрішнього продукту до 3%, а згодом – до 5% ВВП.

Читайте також: Курс на одну з найсильніших армій Європи: як Польща модернізує свої збройні сили.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Крига скресла: як нейтральна Швейцарія схиляється до реекспорту озброєнь в Україну

Швейцарія зробила перший крок до того, щоб дозволити реекспорт власної зброї в Україну. Чому це важливо і хто там виступає за та проти допомоги Києву?
27 січня 2023 — Маріанна Фахурдінова, для Європейської правди

На крок ближче до Гааги: як Рада Європи готує трибунал для Путіна та Лукашенка

У Гаазі мають створити "суд одного злочину" для покарання керівництва Росії та Білорусі за злочин агресії, вчинений ними проти України...
27 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, зі Страсбурга

Косово в обмін на санкції: чому Белград пішов на поступки у принциповому для себе питанні

Тиск Заходу спрацював: Белград дав згоду на розроблений Францією та Німеччиною план нормалізації відносин із Косовом.
26 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда