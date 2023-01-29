У 2022 році до армії Польщі вступила рекордна кількість людей після скасування призову

До польської армії за минулий рік вступили 13 742 солдати, що стало рекордним числом з моменту скасування обов’язкової військової служби у 2008 році.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в суботу заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Минулого року до польської армії вступила рекордна кількість солдатів. Я маю на увазі професійних військовослужбовців – 13 742 солдатів. Це стало рекордом з моменту скасування обов'язкової військової служби", – сказав він у Любліні на церемонії складання присяги бійцями Війська територіальної оборони.

"Це лише перший етап, адже цього, 2023 року, наша кампанія "Стань солдатом Республіки Польща" лише набиратиме обертів. Як результат, більше добровольців вже записалися на добровільну строкову військову службу", – додав польський міністр.

За словами Блащака, наразі збройні сили Польщі налічують 164 тисячі військових, ще 36 тисяч є бійцями Війська тероборони.

"Наша мета – щоб польська армія налічувала щонайменше 300 тисяч солдатів, зокрема 50 тисяч солдатів ВТО і 250 тисяч професійних солдатів", – зазначив він.

Як відомо, на тлі повномасштабної війни в Україні в Польщі почали робити кроки для зміцнення обороноздатності.

Навесні 2022 року було ухвалено закон "Про захист Батьківщини", який запровадив новий вид військової служби – добровільну військову службу. Пройти її може кожен, хто раніше не був в армії. Завдяки їй можна пройти військову підготовку і в майбутньому залишитись в резерві або вступити в професійну армію.

Крім того, Польща планує подвоїти витрати на оборону – спершу з нинішніх 2,4% валового внутрішнього продукту до 3%, а згодом – до 5% ВВП.

Читайте також: Курс на одну з найсильніших армій Європи: як Польща модернізує свої збройні сили.