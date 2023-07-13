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ЄС пообіцяв відповідальність для РФ за тероризування українців

Четвер, 13 липня 2023, 16:28

У ЄС обіцяють притягнути до відповідальності винних у останніх нічних атаках РФ та ударах по цивільних об’єктах поблизу лінії фронту.

Про це заявила у четвер речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, пише "Європейська правда".

Массралі зазначила у своєму Twitter, що протягом останніх трьох ночей Росія тероризує українців нічними атаками на Київ та безперервними варварськими обстрілами і бомбардуваннями цивільних об'єктів поблизу лінії фронту. 

"Усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Ми стоїмо з Україною", – запевнила речниця.

Раніше у Єврокомісії назвали воєнним злочином удар Росії по Львову на початку липня, у результаті якого загинули 10 мирних жителів.

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