ЄС пообіцяв відповідальність для РФ за тероризування українців

У ЄС обіцяють притягнути до відповідальності винних у останніх нічних атаках РФ та ударах по цивільних об’єктах поблизу лінії фронту.

Про це заявила у четвер речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, пише "Європейська правда".

Массралі зазначила у своєму Twitter, що протягом останніх трьох ночей Росія тероризує українців нічними атаками на Київ та безперервними варварськими обстрілами і бомбардуваннями цивільних об'єктів поблизу лінії фронту.

"Усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Ми стоїмо з Україною", – запевнила речниця.

Ukraine: For the past three nights, Russia terrorises Ukrainians with night-time attacks on Kyiv and continuous barbaric shelling and bombing of civilian targets near the frontlines. All responsible will be held to account. We stand with Ukraine 🇺🇦.