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Єврокомісія: Удар Росії по Львову – воєнний злочин

Четвер, 6 липня 2023, 17:08

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано засудив Росію за удар по Львову, який призвів до численних жертв серед цивільного населення.

Свою реакцію Стано опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Представник Єврокомісії нагадав, що лише за останній тиждень Росія здійснила атаки на цивільних у Сумах, Первомайському та Краматорську, а ракетний удар по Львову ще раз доводить, "що Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ".

"Навмисний обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є воєнним злочином. Росія буде притягнута до відповідальності", – наголосив він.

Як повідомлялось, уночі 6 липня Росія вдарила ракетами по Львову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також ракета влучила в багатоповерхівку. У результаті загинули щонайменше п'ятеро людей, ще сорок зазнали поранень.

Раніше удар засудили посол США в Україні та генеральний секретар Ради Європи.

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