Єврокомісія: Удар Росії по Львову – воєнний злочин

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано засудив Росію за удар по Львову, який призвів до численних жертв серед цивільного населення.

Свою реакцію Стано опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Представник Єврокомісії нагадав, що лише за останній тиждень Росія здійснила атаки на цивільних у Сумах, Первомайському та Краматорську, а ракетний удар по Львову ще раз доводить, "що Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ".

"Навмисний обстріл об'єктів цивільної інфраструктури є воєнним злочином. Росія буде притягнута до відповідальності", – наголосив він.

Ukraine: last night’s biggest attack on Lviv so far proves yet again – after similar atrocities this week in Sumy,Pervomaiskyy & Kramatorsk – that Putin is deliberately targeting 🇺🇦 people.Intentional targeting of civilians&infrastructure 👉 war crime. 🇷🇺will be held accountable https://t.co/4U3iEE7qNp