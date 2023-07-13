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ЕС пообещал ответственность для РФ за терроризирование украинцев

Четверг, 13 июля 2023, 16:28

В ЕС обещают привлечь к ответственности виновных в последних ночных атаках РФ и ударах по гражданским объектам вблизи линии фронта.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, пишет "Европейская правда".

Массрали отметила в своем Twitter, что в течение последних трех ночей Россия терроризирует украинцев ночными атаками на Киев и непрерывными варварскими обстрелами и бомбардировками гражданских объектов вблизи линии фронта.

"Все виновные будут привлечены к ответственности. Мы стоим с Украиной", – заверила пресс-секретарь.

Ранее в Еврокомиссии назвали военным преступлением удар России по Львову в начале июля, в результате которого погибли 10 мирных жителей.

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