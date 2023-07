ЕС пообещал ответственность для РФ за терроризирование украинцев

В ЕС обещают привлечь к ответственности виновных в последних ночных атаках РФ и ударах по гражданским объектам вблизи линии фронта.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, пишет "Европейская правда".

Массрали отметила в своем Twitter, что в течение последних трех ночей Россия терроризирует украинцев ночными атаками на Киев и непрерывными варварскими обстрелами и бомбардировками гражданских объектов вблизи линии фронта.

"Все виновные будут привлечены к ответственности. Мы стоим с Украиной", – заверила пресс-секретарь.

Ukraine: For the past three nights, Russia terrorises Ukrainians with night-time attacks on Kyiv and continuous barbaric shelling and bombing of civilian targets near the frontlines. All responsible will be held to account. We stand with Ukraine 🇺🇦.