Прем'єр Молдови оголосив про відставку трьох міністрів

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан у п’ятницю, 14 липня, оголосив про відставку трьох міністрів зі свого уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що у відставку підуть міністерка внутрішніх справ Анна Ревенко, міністр освіти Анатолій Топале і міністерка інфраструктури Лілія Дабіжі.

Речан повідомив, що напередодні міністри подали заяви про відставку. Він подякував їм роботу в міністерствах.

Прем’єр зазначив, що в понеділок, 17 липня, запропонує президентці Маї Санду список кандидатів, які займуть вакантні крісла міністрів.

Раніше у Молдові закликали до відставки начальника Прикордонної поліції Росіана Васілоя і міністра внутрішніх справ Анни Ревенко після стрілянини в аеропорту Кишинева.

Нагадаємо, вдень 30 червня чоловік, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови, відкрив вогонь. Від завданих поранень загинули співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропорту.

Нападник виявився 43-річним громадянином Таджикистану.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб", який пізніше перекваліфікувала на убивство з обтяжливими обставинами. Нападникові загрожувало покарання аж до довічного ув'язнення.

Після інциденту влада Молдови перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності.