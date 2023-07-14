Премьер Молдовы объявил об отставке трех министров

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в пятницу, 14 июля, объявил об отставке трех министров из своего правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что в отставку уйдут министр внутренних дел Анна Ревенко, министр образования Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижи.

Речан сообщил, что накануне министры подали заявления об отставке. Он поблагодарил их за работу в министерствах.

Премьер отметил, что в понедельник, 17 июля, предложит президенту Майе Санду список кандидатов, которые займут вакантные кресла министров.

Ранее в Молдове призвали к отставке начальника Пограничной полиции Росиана Василоя и министра внутренних дел Анны Ревенко после стрельбы в аэропорту Кишинева.

Напомним, днем 30 июня мужчина, которому отказали во въезде на территорию Молдовы, открыл огонь. От полученных ранений погибли сотрудник пограничной полиции и инспектор службы безопасности аэропорта.

Нападавший оказался 43-летним гражданином Таджикистана.

Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц", который позже переквалифицировала в убийство с отягчающими обстоятельствами. Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

После инцидента власти Молдовы перевели все государственные учреждения, а также правоохранительные органы в режим повышенной готовности.