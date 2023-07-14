Премьер Молдовы объявил об отставке трех министров
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в пятницу, 14 июля, объявил об отставке трех министров из своего правительства.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Отмечается, что в отставку уйдут министр внутренних дел Анна Ревенко, министр образования Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижи.
Речан сообщил, что накануне министры подали заявления об отставке. Он поблагодарил их за работу в министерствах.
Премьер отметил, что в понедельник, 17 июля, предложит президенту Майе Санду список кандидатов, которые займут вакантные кресла министров.
Ранее в Молдове призвали к отставке начальника Пограничной полиции Росиана Василоя и министра внутренних дел Анны Ревенко после стрельбы в аэропорту Кишинева.
Напомним, днем 30 июня мужчина, которому отказали во въезде на территорию Молдовы, открыл огонь. От полученных ранений погибли сотрудник пограничной полиции и инспектор службы безопасности аэропорта.
Нападавший оказался 43-летним гражданином Таджикистана.
Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц", который позже переквалифицировала в убийство с отягчающими обстоятельствами. Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
После инцидента власти Молдовы перевели все государственные учреждения, а также правоохранительные органы в режим повышенной готовности.