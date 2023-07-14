У ЄС сперечаються щодо ризиків використання заморожених активів Росії на користь України – ЗМІ

Європейська комісія та Європейський центральний банк мають протилежні погляди щодо ризиків можливого використання прибутку від заморожених активів Центробанку Росії в Європі для відбудови України.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

Розбіжності щодо долі суверенних російських активів стали явними у четвер на зустрічі міністрів фінансів країн єврозони, в якій узяли участь голова Європейського центробанку Крістін Лагард і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Голова ЄЦБ на зустрічі заявила, що податок на доходи від російських активів може підірвати євро й призвести до відтоку капіталу. Ризик, додала вона, значно більший, ніж кілька мільярдів на рік, які запропонована Єврокомісією схема може принести Україні.

Позицію Лагард підтримали представники окремих держав-членів, а на контраргументи Добмбровскіса голова ЄЦБ похитала головою, стверджує співрозмовник Bloomberg.

Намагаючись подолати розбіжності, Франція запропонувала двоетапний підхід: спершу зосередитись на заморожуванні доходів із суверенних активів РФ, а потім – обговорити, як їх можна використати.

Через згадані суперечності Єврокомісія зсунула терміни представлення своєї пропозиції щодо використання активів Центробанку Росії з літа на мінімум початок вересня, пише Bloomberg. Паралельно Брюссель хоче домогтись підтримки свого плану з боку "Групи семи".

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів, які спершу належить заморозити.

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