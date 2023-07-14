В ЕС продолжают спорить из-за замороженных активов РФ, Брюссель подвинул планы - СМИ

Европейская комиссия и Европейский центральный банк имеют противоположные взгляды относительно рисков возможного использования прибыли от замороженных активов Центробанка России в Европе для восстановления Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

Разногласия относительно судьбы суверенных российских активов проявились в четверг на встрече министров финансов стран еврозоны, в которой приняли участие председатель Европейского центробанка Кристин Лагард и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Председатель ЕЦБ на встрече заявила, что налог на доходы от российских активов может подорвать евро и привести к оттоку капитала. Риск, добавила она, значительно больше, чем несколько миллиардов в год, которые предложенная Еврокомиссией схема может принести Украине.

Позицию Лагард поддержали представители отдельных государств-членов, а на контраргументы Добмбровскиса глава ЕЦБ покачала головой, утверждает собеседник Bloomberg.

Пытаясь преодолеть разногласия, Франция предложила двухэтапный подход: сначала сосредоточиться на замораживании доходов с суверенных активов РФ, а затем – обсудить, как их можно использовать.

Из-за упомянутых противоречий Еврокомиссия сдвинула сроки представления своего предложения по использованию активов Центробанка России с лета на минимум начало сентября, пишет Bloomberg. Параллельно Брюссель хочет добиться поддержки своего плана со стороны "Группы семи".

В июне Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли от использования этих активов, которые сначала предстоит заморозить.

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