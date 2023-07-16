Президент Болгарії звинуватив Україну у намаганні затягнути війну

Президент Болгарії Румен Радев звинуватив Україну в тому, що вона "наполягає" на веденні війни, яку розпочала проти неї Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Свободна Европа".

"Україна наполягає на тому, щоб продовжувати вести цю війну, але рахунки платить вся Європа, – сказав президент.

Це нова теза глави держави щодо війни. Досі Радев закликав Болгарію дотримуватися позиції "нейтралітету".

Радев з початку російського вторгнення відстоює позиції, близькі до позицій Кремля. Він часто використовує слово "конфлікт" замість "війна", заявляє, що виступає проти надання зброї для захисту Києва. Він також виступає проти економічних санкцій проти Росії.

Радев закликає до переговорів між Києвом і Москвою і мирного вирішення війни. Востаннє це відбувалося під час візиту президента України Володимира Зеленського до Софії на початку місяця. Тоді Зеленський відстоював позицію Києва, що війна не має мирного вирішення. Однією з головних вимог України для досягнення миру є повне виведення російських військ з усіх окупованих українських територій, чого Росія відмовляється робити.

"Наші правителі несамовито намагаються переконати нас, що, надсилаючи військову допомогу, вони, навпаки, підвищують нашу безпеку. Цей конфлікт поглиблюється, жертв стає все більше", – сказав Радев.

Болгарія, яка є членом НАТО і Європейського Союзу, вже двічі відправляла військову допомогу Україні. Перша партія була відправлена призначеним Радевим тимчасовим урядом, який був зобов'язаний зробити це рішенням Народних зборів.

Прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков прокоментував останні заяви Радева, заявивши, що "Російська Федерація є найбільш значущою і прямою загрозою для безпеки країн-членів Північноатлантичного договору, а також для миру і стабільності в євроатлантичному регіоні".

"Моє питання полягає в тому, коли наш президент мав свою думку – коли він підписував ці цитати, або коли сьогодні він повторює деякі російські заяви, які не мають нічого спільного з тим, що члени ЄС і НАТО представляють як позицію", – сказав він.

"Національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Росія вивела свої війська з України, щоб Україна стала членом НАТО і щоб ми нарощували свою обороноздатність у повній відповідності з регіональними планами, які НАТО ухвалив у Вільнюсі", – заявив він.

Українське посольство в Софії також відкинуло слова Радева. Дипломати підкреслили, що Україна прагне миру і докладає всіх зусиль для його досягнення.

"Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, – одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди та гібридної війни в Європі", – йдеться в заяві.

У посольстві підкреслили, що надання Україні оборонних засобів не веде до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки дозволяє врятувати більше життів простих громадян.

Нагадаємо, уряд Болгарії вирішив приєднатися до проєкту Європейського оборонного агентства "Спільна закупівля боєприпасів", який передбачає об’єднання зусиль держав у придбанні артилерійських снарядів для себе та України.

Попри тривалу політичну нестабільність, Болгарія – один із найбільших виробників зброї радянського зразка в ЄС – могла таємно надати Україні до третини всіх боєприпасів, яких та потребувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.