Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені

Легкомоторний літак Cessna в ніч проти понеділка врізався в ангар у селі Хрцинно неподалік від Варшави, де люди ховались від негоди.

Про це повідомило воєводське управління пожежної служби у Варшаві у Twitter, пише "Європейська правда".

За даними рятувальників, в ангарі, на який впав літак, перебували 10 людей. П'ятеро людей загинули, решта постраждали.

UWAGA WYPADEK!!!

Chrcynno pow. nowodworski, samolot cessna spadl i uderzył w hangar.

5 ofiar śmiertelnych, 10 osób rannych. Na miejscu działania prowadzi 16 zastępów straży pożarnej. pic.twitter.com/0OeyxVrq3l — Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie (@Kw_PSP_Wwa) July 17, 2023

Як пише радіостанція RMF FM, літак Cessna впав на ангар, де група людей ховалася від бурі.

За словами Моніки Новаковської-Бринди з Головного управління національної пожежної служби Польщі, в авіакатастрофі у Хрцинно постраждали 14 людей: п'ятеро загинули, п'ятеро отримали поранення і четверо не постраждали

Вона також уточнила, що на борту літака перебували три пілоти, один з яких загинув, один отримав поранення і один не постраждав.

Серед причин аварії, які зараз розглядаються, – несприятливі погодні умови. Літак, що розбився, зазвичай використовується для підйому в повітря парашутистів, але через бурю міг збитись із курсу.

Раніше повідомлялось, що внаслідок загадкового падіння літака в східному департаменті Франції Верхній Рейн загинули двоє людей.