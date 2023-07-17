Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые

Легкомоторный самолет Cessna в ночь на понедельник врезался в ангар в селе Хрцинно неподалеку от Варшавы, где люди прятались от непогоды.

Об этом сообщило воеводское управление пожарной службы в Варшаве в Twitter, пишет "Европейская правда".

По данным спасателей, в ангаре, на который упал самолет, находились 10 человек. Пять человек погибли, остальные пострадали.

UWAGA WYPADEK!!!

Chrcynno pow. nowodworski, samolot cessna spadl i uderzył w hangar.

5 ofiar śmiertelnych, 10 osób rannych. Na miejscu działania prowadzi 16 zastępów straży pożarnej. pic.twitter.com/0OeyxVrq3l — Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie (@Kw_PSP_Wwa) July 17, 2023

Как пишет радиостанция RMF FM, самолет Cessna упал на ангар, где группа людей пряталась от бури.

По словам Моники Новаковской-Брынды из Главного управления национальной пожарной службы Польши, в авиакатастрофе в Хрцинно пострадали 14 человек: пятеро погибли, пятеро получили ранения и четверо не пострадали

Она также уточнила, что на борту самолета находились три пилота, один из которых погиб, один получил ранения и один не пострадал.

Среди причин аварии, которые сейчас рассматриваются, – неблагоприятные погодные условия. Самолет, который разбился, обычно используется для подъема в воздух парашютистов, но из-за бури мог сбиться с курса.

Ранее сообщалось, что в результате загадочного падения самолета в восточном департаменте Франции Верхний Рейн погибли два человека.