У Франції за невідомих обставин впав літак: двоє загиблих

Внаслідок загадкового падіння літака в східному департаменті Франції Верхній Рейн загинули двоє людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила префектура Верхнього Рейну у своєму пресрелізі.

Зазначається, що літак зник 5 липня за невідомих обставин над аеродромом міста Абсайм, що недалеко від кордону з Німеччиною.

Як йдеться у пресрелізі, пошуки швидко зосередили на обмеженій території завдяки свідку, який побачив падіння літака неподалік від аеродрому, де його виявив гелікоптер.

Після того, як на місце події виїхали служби порятунку, було знайдено тіла двох людей – пілота та його пасажира.

Обставини, що призвели до катастрофи літака, наразі невідомі та розслідуються правоохоронними органами.

19 червня невеликий спортивний літак впав у море поблизу шведського міста Норчепінг, загинули угорські пілоти.

Також повідомлялося, що у землі Нижня Саксонія на півночі Німеччини загинули дитина й дорослий, а ще десятеро неповнолітніх отримали поранення в результаті інциденту з екскаватором.