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Кулеба призвал Гаагу выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста

Среда, 19 июля 2023, 15:39

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова, который признался в похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины", – подчеркнул украинский министр.

Он также отметил необходимость привлечь к ответственности всех виновных в похищении украинских детей.

Ранее телеканал "Беларусь 1" показал сюжет с заявлением Шевцова, который подтвердил, что участвует в вывозе украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.

В июне белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что в Беларусь вывезли не менее 2150 детей с временно захваченных территорий Украины.

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.

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