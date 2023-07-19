Кулеба призвал Гаагу выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова, который признался в похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины", – подчеркнул украинский министр.

Он также отметил необходимость привлечь к ответственности всех виновных в похищении украинских детей.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2023

Ранее телеканал "Беларусь 1" показал сюжет с заявлением Шевцова, который подтвердил, что участвует в вывозе украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь.

В июне белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что в Беларусь вывезли не менее 2150 детей с временно захваченных территорий Украины.

Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование фактов возможного незаконного вывоза украинских детей в Беларусь.