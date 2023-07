Кулеба призвал Гаагу выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова, который признался в похищении украинских детей с оккупированных территорий.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины", – подчеркнул украинский министр.

Он также отметил необходимость привлечь к ответственности всех виновных в похищении украинских детей.

I call on the International Criminal Court to issue an arrest warrant for Dzmitry Shautsou, who has publicly confessed to the crime of unlawful deportation of children from occupied areas of Ukraine. All those responsible for stealing Ukrainian children must be held to account. https://t.co/kvHcIbS6mE