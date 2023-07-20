У Польщі пройшли навчання українські пожежники з Рівненщини

У Польщі завершила навчання група українських пожежників з Рівненської області.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежники проходили навчання в Ольштині й знайомилися з досвідом ведення пожежно-рятувальних операцій, координації команди, роботи з сучасним обладнанням.

Окремий акцент зробили на пошуково-рятувальних операціях, оскільки в умовах війни пожежникам нерідко доводиться мати справу з будівлями, що обвалилися внаслідок ракетних ударів.

Під час тренінгів вони їздили спілкуватися з волонтерськими пожежними бригадами, що діють у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Учасники програми також отримали у подарунок нові засоби індивідуального захисту – шоломи, рукавиці, балаклави, спецвзуття.

Пожежники їздили на навчання у рамках проєкту "Навчання українських пожежників – порятунок життів українців", що співфінансується Центральноєвропейською ініціативою, платформою міждержавної співпраці, яка діє вже понад 30 років.

Нагадаємо, на останній зустрічі формату "Рамштайн" оголосили, що союзники допомогли підготувати 17 українських бойових бригад для майбутніх контрнаступальних дій, і значна частина з них ще не задіяна.



