В Польше прошли обучение украинские пожарные из Ровенской области

В Польше завершила обучение группа украинских пожарных из Ровенской области.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожарные проходили обучение в Ольштыне и знакомились с опытом ведения пожарно-спасательных операций, координации команды, работы с современным оборудованием.

Отдельный акцент сделали на поисково-спасательных операциях, поскольку в условиях войны пожарным нередко приходится иметь дело со зданиями, которые обвалились в результате ракетных ударов.

Во время тренингов они ездили общаться с волонтерскими пожарными бригадами, действующими в Варминско-Мазурском воеводстве.

Участники программы также получили в подарок новые средства индивидуальной защиты – шлемы, перчатки, балаклавы, спецобувь.

Пожарные ездили на обучение в рамках проекта "Обучение украинских пожарных – спасение жизней украинцев", который софинансируется Центральноевропейской инициативой, платформой межгосударственного сотрудничества, которая действует уже более 30 лет.

Напомним, на последней встрече формата "Рамштайн" объявили, что союзники помогли подготовить 17 украинских боевых бригад для будущих контрнаступательных действий, и значительная часть из них еще не задействована.