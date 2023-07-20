Кулеба заявив Євросоюзу про неприйнятність будь-яких обмежень українського експорту

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Євросоюз та держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових і назвав будь-які обмеження транспортування зерна неприйнятними.

Про це Кулеба сказав у четвер, 20 липня, на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, його цитує пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Кулеба зауважив: у той час як Росія знищує "Зернову ініціативу", завдає ударів по українських портах і намагається заробити гроші на зростаючих цінах на продовольство, Україна та ЄС мають докласти максимум зусиль для спрощення продовольчого експорту з України, зокрема максимально збільшивши пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності".

Кулеба наголосив, що всі альтернативні шляхи експорту українського зерна мають зараз працювати на повну потужність і розширюватися, а заяви про будь-які обмеження є неприйнятними.

"За нинішніх умов необхідно відкрити всі двері замість того, щоб тримати деякі з них закритими", – заявив міністр.

Він озвучив конкретні пропозиції України для підвищення пропускної спроможності транспортних коридорів, зокрема закликав спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний та Балтійський транспортні коридори.

Напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зриву Чорноморської зернової ініціативи розкритикувала погрози польської влади закрити кордон для українського зерна.

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