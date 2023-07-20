Кулеба заявил Евросоюзу о неприемлемости любых ограничений украинского экспорта

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз и страны ЕС срочно расширить все имеющиеся пути для украинского экспорта зерновых и назвал любые ограничения транспортировки зерна неприемлемыми.

Об этом Кулеба сказал в четверг, 20 июля, на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза, его цитирует пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил: в то время как Россия уничтожает "Зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и пытается заработать деньги на растущих ценах на продовольствие, Украина и ЕС должны приложить максимум усилий для упрощения продовольственного экспорта из Украины, в частности максимально увеличив пропускную способность альтернативных транспортных коридоров "Пути солидарности".

Кулеба подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться, а заявления о каких-либо ограничениях неприемлемы.

"В нынешних условиях необходимо открыть все двери вместо того, чтобы держать некоторые из них закрытыми", – заявил министр.

Он озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности призвал совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после срыва Черноморской зерновой инициативы раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна.

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