У Польщі розбився військовий дрон солдатів США

На південному заході Польщі розбився військовий розвідувальний безпілотник, який, як з’ясувалося, використовували солдати США для тренувань.

Про це у п'ятницю агентству Reuters повідомило Міністерство оборони Польщі, пише "Європейська правда".

Раніше приватне радіо RMF повідомило, що в лісі поблизу села Тшебень на півдні Польщі знайшли дрон. Випадковий перехожий зателефонував до екстрених служб і сказав, що бачив, як у цьому районі падає об’єкт.

"Отримана інформація показує, що під час тренувального польоту солдатів США зв’язок із безпілотником було втрачено, а потім він упав у лісовій зоні", – зазначило агентству Міністерство оборони у відповіді електронною поштою.

"Ніхто не постраждав, і руйнувань в результаті інциденту немає... Безпілотник був переданий американській стороні, якій належить дрон", – додали у міністерстві.

Польща, яка є членом НАТО, перебуває в стані підвищеної готовності через можливі порушення її повітряного простору.

Нагадаємо, торік у листопаді під час російського обстрілу України на територію Польщі упали уламки ракети, тоді загинули двоє людей.

Також у повітряний простір Польщі залітав розвідувальний аеростат з Білорусі.