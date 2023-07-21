В Польше разбился военный дрон солдат США

На юго-западе Польши разбился военный разведывательный беспилотник, который, как выяснилось, использовали солдаты США для тренировок.

Об этом в пятницу агентству Reuters сообщило Министерство обороны Польши, пишет "Европейская правда".

Ранее радио RMF сообщило, что в лесу вблизи села Тшебень на юге Польши нашли дрон. Случайный прохожий позвонил в экстренные службы и сказал, что видел, как в этом районе падает объект.

"Полученная информация показывает, что во время тренировочного полета солдат США связь с беспилотником была потеряна, а затем он упал в лесной зоне", – отметило агентству Министерство обороны в ответе по электронной почте.

"Никто не пострадал, разрушений в результате инцидента нет... Беспилотник был передан американской стороне, которой принадлежит дрон", – добавили в министерстве.

Польша, которая является членом НАТО, находится в состоянии повышенной готовности из-за возможных нарушений ее воздушного пространства.

Напомним, в ноябре прошлого года во время российского обстрела Украины на территорию Польши упали обломки ракеты, тогда погибли два человека.

Также в воздушное пространство Польши залетал разведывательный аэростат из Беларуси.