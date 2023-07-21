Албанія легалізувала медичний канабіс

Албанський парламент у п’ятницю підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію використання канабісу в медичних цілях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

69 депутатів парламенту Албанії проголосували за закон, який має на меті дозволити обмежене і контрольоване вирощування канабісу, тоді як 23 – висловились проти.

Про легалізацію медичного канабісу албанський уряд на чолі з прем’єр-міністром Еді Рамою заговорив після проведення опитування, де це підтримала нібито більшість населення. Уряд вважає, що легалізація медичного канабісу може збільшити податкові надходження.

Наразі незрозуміло, як саме в Албанії буде регулюватись медичний канабіс; в уряді раніше заявляли, що планують створити для цього окрему урядову структуру.

Рішення албанської влади розкритикувала опозиція та деякі експерти, вказуючи на те, що Албанія тривалий час була і частково залишається місцем наркоторгівлі. Поліція продовжує боротися з окремими випадками вирощування канабісу.

Як нагадує AP, після приходу до влади у 2013 році уряд Рами поставив собі за мету знищення посівів канабісу й протягом наступних двох років знищив мільйони рослин, ринкова вартість яких оцінюється в 7 мільярдів євро, або понад дві третини річного ВВП Албанії на той час.

Нагадаємо, в Люксембурзі також зареєстрували законопроєкт, яким пропонують дозволити повнолітнім особам вирощувати невелику кількість канабісу для власного споживання.