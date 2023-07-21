Албания легализовала медицинский каннабис

Албанский парламент в пятницу поддержал правительственный законопроект о легализации использования каннабиса в медицинских целях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

За закон, который предусматривает ограниченное и контролируемое выращивание каннабиса, проголосовали 69 депутатов парламента Албании, тогда как 23 – высказались против.

О легализации медицинского каннабиса албанское правительство во главе с премьер-министром Эди Рамой заговорило после проведения опроса, где это поддержало якобы большинство населения. Правительство считает, что легализация медицинского каннабиса может увеличить налоговые поступления.

Пока непонятно, как именно в Албании будет регулироваться медицинский каннабис; в правительстве ранее заявляли, что планируют создать для этого отдельную правительственную структуру.

Решение албанских властей раскритиковала оппозиция и некоторые эксперты, указывая на то, что Албания долгое время была и частично остается местом наркоторговли. Полиция продолжает бороться с отдельными случаями выращивания каннабиса.

Как напоминает AP, после прихода к власти в 2013 году правительство Рамы поставило себе цель уничтожения посевов каннабиса и в течение следующих двух лет уничтожил миллионы растений, рыночная стоимость которых оценивается в 7 миллиардов евро, или более двух третей годового ВВП Албании в то время.

Напомним, в Люксембурге также зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить совершеннолетним лицам выращивать небольшое количество каннабиса для собственного потребления.