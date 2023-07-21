Блінкен сподівається, що Туреччині вдасться повернути РФ до "зернової угоди"

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що Туреччина допоможе повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи, яку вона зірвала на початку тижня.

Про це він сказав під час виступу на Аспенському безпековому форумі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми очікуємо, що Туреччина відіграватиме ту роль, яку вона вже відіграла, – провідну роль у поверненні цього процесу на правильний шлях", – зазначив держсекретар.

Він повторив, що Росія "перетворює продовольство на зброю" і "робить щось справді недобросовісне".

"Тому я сподіваюся, що світ спостерігає за цим і бачить, як Росія цинічно маніпулює продовольством для досягнення своїх цілей в Україні", – додав Блінкен.

За його словами, вихід Росії з угоди, погрози атакувати цивільні судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, а також авіаудари по Одесі вплинули на комерційне судноплавство і страхування, необхідне для переміщення величезних обсягів зерна та інших ключових продовольчих товарів через регіон.

США працюють з союзниками і Україною, "щоб розглянути інші варіанти" доставки української агропродукції, додав Блінкен.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним.