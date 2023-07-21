Блинкен надеется, что Турции удастся вернуть РФ к "зерновой сделке"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что Турция поможет вернуть Россию к Черноморской зерновой инициативе, которую она сорвала в начале недели.

Об этом он сказал во время выступления на Аспенском форуме по безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы ожидаем, что Турция будет играть ту роль, которую она уже сыграла, – ведущую роль в возвращении этого процесса на правильный путь", – отметил госсекретарь.

Он повторил, что Россия "превращает продовольствие в оружие" и "делает что-то действительно недобросовестное".

"Поэтому я надеюсь, что мир наблюдает за этим и видит, как Россия цинично манипулирует продовольствием для достижения своих целей в Украине", – добавил Блинкен.

По его словам, выход России из соглашения, угрозы атаковать гражданские суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, а также авиаудары по Одессе повлияли на коммерческое судоходство и страхование, необходимое для перемещения огромных объемов зерна и других ключевых продовольственных товаров через регион.

США работают с союзниками и Украиной, "чтобы рассмотреть другие варианты" доставки украинской агропродукции, добавил Блинкен.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продлить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.