Посла РФ викликали у МЗС Польщі після брехливих заяв Путіна

Міністерство закордонних справ Польщі напередодні викликало посла Росії в країні Сєргєя Андрєєва після того, як глава Кремля Владімір Путін відзначився черговою порцією брехливих заяв.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Facebook заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

"Посол РФ був терміново викликаний до Міністерства закордонних справ…у зв'язку з провокаційними заявами та погрозами президента Росії Владіміра Путіна на адресу Польщі, а також іншими недружніми діями РФ проти Польщі та наших союзників", – зазначив Яблонський.

Заступник глави польського МЗС додав, що спроби Путіна відбілити дії Сталіна Польща трактує як намагання спровокувати ескалацію.

"Ми цілком засуджуємо цю спробу переглянути історію та використати цю ревізію для пропагандистської діяльності у гібридній війні", – підкреслив він.

Яблонський додав, що Польща закликає Росію припинити агресивну війну та окупацію України, припинити скоювати злочини та притягнути злочинців до відповідальності.

"Це питання, яке ми разом з нашими союзниками ніколи не залишимо поза увагою. Якщо хтось у Росії має ілюзії, що під впливом такого роду провокацій позиція Польщі або наших союзників зміниться, я думаю, що їх слід вилікувати від цих ілюзій", – наголосив він.

У п'ятницю Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.