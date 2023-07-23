Посла РФ вызывали в МИД Польши после лживых заявлений Путина

Министерство иностранных дел Польши накануне вызывало посла России в стране Сергея Андреева после того, как глава Кремля Владимир Путин отличился очередной порцией лживых заявлений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

"Посол РФ был срочно вызван в Министерство иностранных дел ... в связи с провокационными заявлениями и угрозами президента России Владимира Путина в адрес Польши, а также другими недружественными действиями РФ против Польши и наших союзников", – отметил Яблонский.

Замглавы польского МИД добавил, что попытки Путина отбелить действия Сталина Польша трактует как попытку спровоцировать эскалацию.

"Мы полностью осуждаем эту попытку пересмотреть историю и использовать эту ревизию для пропагандистской деятельности в гибридной войне", – подчеркнул он.

Яблонский добавил, что Польша призывает Россию прекратить агрессивную войну и оккупацию Украины, прекратить совершать преступления и привлечь преступников к ответственности.

"Это вопрос, который мы вместе с нашими союзниками никогда не оставим без внимания. Если кто-то в России имеет иллюзии, что под влиянием такого рода провокаций позиция Польши или наших союзников изменится, я думаю, что их следует вылечить от этих иллюзий", – подчеркнул он.

В пятницу Путин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в ответ назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.