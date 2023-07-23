Макрон не отримав запрошення на саміт БРІКС попри його бажання

Президент Франції Еммануель Макрон, який хотів взяти участь в майбутньому саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, не отримав запрошення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південноафриканське видання News24.

Зазначається, що на саміт запросили лідерів 70 країн, однак серед них немає лідерів США, Великої Британії та Франції.

Представник ПАР в БРІКС Аніл Суклал заявив, що на саміт були запрошені представники 69 країн глобального півдня, зокрема лідери 54 африканських держав, але не західні країни.

Суклал додав, що, хоча вони і не запрошували представників Заходу, з ними "продовжують взаємодію".

Саміт БРІКС відбудеться з 22 по 24 серпня в Йоганнесбурзі.

Нагадаємо, у червні міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомляла, що Макрон хотів би бути запрошеним на серпневий саміт БРІКС – групи держав, до якої належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Також варто нагадати, що президент РФ Владімір Путін "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер РФ поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була б заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті БРІКС.