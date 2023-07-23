Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС, несмотря на его желание

Президент Франции Эммануэль Макрон, который хотел принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике, не получил приглашение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южноафриканское издание News24.

Отмечается, что на саммит пригласили лидеров 70 стран, однако среди них нет лидеров США, Великобритании и Франции.

Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что на саммит были приглашены представители 69 стран глобального юга, в частности лидеры 54 африканских государств, но не западные страны.

Суклал добавил, что, хотя они и не приглашали представителей Запада, с ними "продолжают взаимодействие".

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге.

Напомним, в июне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала, что Макрон хотел бы быть приглашенным на августовский саммит БРИКС – группы государств, к которой относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Также стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин "по взаимному согласию" не поедет на саммит БРИКС, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.