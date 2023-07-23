Блінкен: Мета РФ стерти Україну з карти світу давно провалилася, вона програла війну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи те, які цілі на початку вторгнення ставив перед собою глава Кремля Владімір Путін.

Про це Блінкен сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Метою було стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії. Це вже давно провалилося", – зазначив він.

Блінкен наголосив, що на відміну від росіян, "українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу".

У цьому ж інтерв'ю Блінкен заявляв, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

За його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", – додав Блінкен.