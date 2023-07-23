Блинкен: Цель РФ стереть Украину с карты мира давно провалилась, она проиграла войну

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "уже проиграла войну" в Украине, учитывая то, какие цели в начале вторжения ставил перед собой глава Кремля Владимир Путин.

Об этом Блинкен сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Целью было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России. Это уже давно провалилось", – отметил он.

Блинкен отметил, что в отличие от россиян, "украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу".

В этом же интервью Блинкен заявлял, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.

По его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

"Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.