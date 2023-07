У Словенії та Хорватії – потужні зливи, є загиблі

Словенія та Хорватія в середу зазнали потужного шторму зі шквальним вітром і проливним дощем, у результаті чого загинули щонайменше чотири людини і ще кілька отримали поранення.

Про це йдеться в публікації агентства AP, повідомляє "Європейська правда".

У Хорватії негода триває з пообіддя: сильний дощ призвів до паралічу міського транспорту, спричинив перебої в електропостачанні й повалив дерева, заблокувавши вулиці.

🔴 Two people died today when #Zagreb, the capital of #Croatia, was ravaged by a huge #storm ⛈️



The damage is huge.



🆘️ Emergency services recorded more than 700 calls in 45 minutes.



📷 ZOG13 pic.twitter.com/gupMbvDtrz