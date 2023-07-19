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У Словенії та Хорватії – потужні зливи, є загиблі

фото, відео
Середа, 19 липня 2023, 22:21

Словенія та Хорватія в середу зазнали потужного шторму зі шквальним вітром і проливним дощем, у результаті чого загинули щонайменше чотири людини і ще кілька отримали поранення.

Про це йдеться в публікації агентства AP, повідомляє "Європейська правда".

У Хорватії негода триває з пообіддя: сильний дощ призвів до паралічу міського транспорту, спричинив перебої в електропостачанні й повалив дерева, заблокувавши вулиці.

У Загребі, за даними поліції, двоє чоловіків загинули від падіння дерев і ще одна зазнала важких поранень у результаті падіння будівельного крана. Ще одна людина загинула в місті Чернік, коли на її авто впало дерево.

Схожа ситуація склалася і в сусідній Словенії, де сильний вітер валив дерева і зривав дахи. Одна людина загинула й ще одна – зазнала поранень так само від падіння дерева в районі озера Блед.

На цьому тлі влада Сербії оголосила попередження громадянам, оскільки шторм рухався на схід. Пориви вітру пронеслися над столицею країни Белградом у середу ввечері, здіймаючи вихори листя й пилу.

Наприкінці вівторка потужний шторм накрив Словенію, Хорватію та Боснію, поваливши дерева, зірвавши дахи з будинків і спричинивши перебої в електропостачанні. Минулого тижня потужні грози так само завдали великої шкоди по всій території Словенії і місцями спричинили підтоплення. 

Західнобалканські країни потерпають від шторму другий раз поспіль після тижнів украй спекотних і сухих днів, які досі спостерігаються в інших європейських державах.

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