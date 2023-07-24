У Норвегії зафіксували кібератаки на ресурси 12 міністерств

У Норвегії 12 міністерств зазнали кібератаки у понеділок, 24 липня, після чого поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства місцевого самоврядування та регіонального розвитку Норвегії.

Атаку здійснили на інформаційно-комунікаційну платформу, якою користувались усі норвезькі міністерства, окрім Офісу прем'єр-міністра, Міноборони, Міністерства юстиції та громадської безпеки і МЗС.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього інциденту. Урядова організація з безпеки та обслуговування тісно співпрацює з Управлінням національної безпеки та поліцією. Вони вжили низку заходів для боротьби з атакою, і ми уважно стежимо за ситуацією", – зазначив глава міністерства Сігбйорн Гьельсвік.

Він заявив, що уряд працює у звичному режимі. Було вжито низку заходів для захисту інформації, а також створено кризову групу для розслідування інциденту.

"Ми виявили раніше невідому вразливість у програмному забезпеченні одного з наших постачальників. Цією вразливістю скористався невідомий зловмисник. Наразі ми закрили цю вразливість", – сказав директор Норвезької урядової організації з безпеки та обслуговування Ерік Хоуп.

За його словами, поки зарано говорити про масштаби атаки та про те, хто може за нею стояти.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що кібератаки здійснювались на домашні сторінки Сейму Латвії та кількох компаній, пов'язаних із транспортним сектором.