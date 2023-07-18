Сейм Латвії зазнав кібератак

У Латвії останніми тижнями зафіксували кібератаки на домашні сторінки Сейму та кількох компаній, пов'язаних із транспортним сектором.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила установа із забезпечення кібербезпеки Cert.lv, передає Delfi.

У Cert.lv зазначили, що атаки мали тимчасовий характер і істотної шкоди не завдали.

Представники організації також зазначили, що найбільше кібератак останніми тижнями було спрямовано проти Литви.

Cert.lv стверджує, що атаки здійснюють "угруповання "хактивістів", які виступають за агресивний режим Росії".

Також у Латвії фіксують велику кількість випадків інтернет-шахрайства – жителі країни отримують повідомлення від фішингових сайтів, що імітують офіційні ресурси.

Шахраї також ведуть активну діяльність у латвійському сегменті соцмереж із залученням підроблених профілів відомих людей, пропонуючи користувачам стати "інвесторами" і "заробляти в інтернеті".

Раніше повідомлялося, що сайт парламенту Болгарії атакувала російська хакерська група NoName057.